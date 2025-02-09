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9 февраля 2025, 19:44

Алькарас победил Де Минаура в финале турнира ATP в Роттердаме

Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) — 6:4, 3:6, 6:2.

Матч длился 1 час и 56 минут. Алькарас дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Де Минаура один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

21-летний Алькарас завоевал 17-й титул в карьере.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:4, 3:6, 6:2

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Теннис
Алекс де Минаур
Карлос Алькарас
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