Алькарас победил Де Минаура в финале турнира ATP в Роттердаме
Испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) — 6:4, 3:6, 6:2.
Матч длился 1 час и 56 минут. Алькарас дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Де Минаура один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
21-летний Алькарас завоевал 17-й титул в карьере.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:4, 3:6, 6:2
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