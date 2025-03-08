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8 марта 2025, 20:30

Карен Хачанов — Якуб Меншик: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов сыграет с Якубом Меншиком во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе 9 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с чехом Якубом Меншиком во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 8 на 9 марта. Ориентировочное время начала — после 1.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Меншик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 23-ая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 57-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас.

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Теннис
Карен Хачанов
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