Карен Хачанов сыграет с Якубом Меншиком во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе 9 марта

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с чехом Якубом Меншиком во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 8 на 9 марта. Ориентировочное время начала — после 1.30 по московскому времени.

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28-летний Хачанов — 23-ая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 57-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас.

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