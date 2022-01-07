Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
11:43
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл белоруса Егора Герасимова (7:5, 6:3) в четвертьфинальном матче одиночного разряда турнира в Аделаиде (Австралия). Игра длилась 1 час 57 минут.
Соперником Хачанова в 1/2 финала турнира будет хорват Марин Чилич.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 2) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 7:5, 6:3
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