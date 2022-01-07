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Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

11:43
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл белоруса Егора Герасимова (7:5, 6:3) в четвертьфинальном матче одиночного разряда турнира в Аделаиде (Австралия). Игра длилась 1 час 57 минут.

Соперником Хачанова в 1/2 финала турнира будет хорват Марин Чилич.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 2) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 7:5, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора
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