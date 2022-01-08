Карен Хачанов вышел в финал турнира в Аделаиде
10:20
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над хорватом Марином Чиличем (7:6, 6:3) в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Таким образом, Хачанов вышел в финал турнира, где встретится с победителем игры между французом Гаэлем Монфисом и австралийцем Танаси Коккинакисом.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов (Россия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 3) — 7:6 (7:3), 6:3
Следующий соперник
Гаэль Монфис (Франция, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)
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