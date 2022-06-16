Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Халле
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл серба Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4) во втором круге одиночного разряда турнира в Халле.
Россиянин пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Он реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трех.
В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия). Игра пройдет сегодня, 16 июня.
Халле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 8) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:4
Следующий соперник
Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия)
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