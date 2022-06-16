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Сегодня, 14:55

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Халле

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл серба Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4) во втором круге одиночного разряда турнира в Халле.

Россиянин пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Он реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трех.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия). Игра пройдет сегодня, 16 июня.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:4


Следующий соперник
Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия)

Теннис
Карен Хачанов
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