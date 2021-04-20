Карен Хачанов вылетел из турнира в Барселоне

Британский теннисист Кэмерон Норри победил россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 12) — 6:4, 3:6, 6:3

Янник Синнер (Италия, 11) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:3, 6:2