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Карен Хачанов вылетел из турнира в Барселоне

22:43
Карен Хачанов. Фото USA Today Sports
Карен Хачанов. Фото USA Today Sports
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Британский теннисист Кэмерон Норри победил россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 12) — 6:4, 3:6, 6:3

Янник Синнер (Италия, 11) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:3, 6:2

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