Карен Хачанов вылетел из турнира в Барселоне
22:43
Британский теннисист Кэмерон Норри победил россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 12) — 6:4, 3:6, 6:3
Янник Синнер (Италия, 11) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:3, 6:2
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю