Карен Хачанов: «Верю, что в ближайшее время человечество победит коронавирус»

Россиянин Карен Хачанов поделился мнением о приостановке соревнований из-за пандемии коронавируса. Сезоне продолжится не ранее чем через шесть недель.

— Только что вернулся домой в Россию, — написал Карен в своем Twitter. — В мире была объявлена пандемия коронавируса, все теннисные турниры отменены на шесть недель. Эта ситуация никого не оставляет равнодушным. Здоровье и жизнь людей — это самое главное.

Оставайтесь с семьей и близкими дома, если это возможно. Я верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус и ситуация станет намного лучше.