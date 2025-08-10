Карен Хачанов и Валентин Ройе встретятся на турнире в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов (12-е место в рейтинге ATP) и француз Валентин Ройе (104-е место) встретятся в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати (США) в воскресенье, 10 августа. Игра начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Результаты турнира можно отслеживать в разделе тенниса на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Прямая трансляция матча будет доступна в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Победитель матча выйдет в третий раунд, где встретится с Дженсоном Бруксби или Артуром Казо.

В первом раунде Ройе победил Себастьяна Офнера со счетом 5:7, 6:3, 6:3, Хачанов автоматически вышел во второй раунд.