Карен Хачанов — Уго Умбер: смотреть матч «мастерса» в Париже онлайн трансляция
Карен Хачанов сыграет с Уго Умбером в полуфинале «мастерса» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов и француз Уго Умбер сыграют в 1/2 финала «мастерса» в Париже в субботу, 2 ноября. Матч состоится на центральном корте «Аккорхотелс Арены» и начнется в 18.30 по московскому времени.
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28-летний россиянин — 21-я ракетка мира. 26-летний французский теннисист занимает 18-е место в рейтинге ATP.
В истории очных противостояний счет 1-0 в пользу Хачанова.
У российского теннисиста в 14-ти последних матчах только одно поражение. В октябре Карен взял титул в Астане и дошел до финала в Вене, уступив трофей Джеку Дрейперу — 4:6, 5:7.
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