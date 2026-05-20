Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Хачанов проиграл во втором круге турнира в Гамбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Уго Умберу во втором круге турнира в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу Умбера. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

15-я ракетка мира Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету 34-й ракетки мира Умбера семь эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира француз сыграет Игнасио Бусе (Перу, Q).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Bitpanda Hamburg Open

Призовой фонд 2 219 670 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Лантратова посетила в госпитале освобожденных из плена военнослужащих
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
Овечкин вышел на сцену во время концерта Басты и Гуфа в «Лужниках»
Путин назвал сохранение памяти об участниках СВО благородной миссией
Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова в главном бою турнира UFC в Шанхае
В Госдуме напомнили о запуске с 1 сентября единой системы банковских карт
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пятая ракетка мира Оже-Альяссим проиграл Ковачевичу во втором круге турнира в Гамбурге

Джокович объявил о начале сотрудничества с Виктором Троицки
Новости
RSS RSS
Все новости