Хачанов проиграл во втором круге турнира в Гамбурге
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Уго Умберу во втором круге турнира в Гамбурге.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу Умбера. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
15-я ракетка мира Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету 34-й ракетки мира Умбера семь эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале турнира француз сыграет Игнасио Бусе (Перу, Q).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Bitpanda Hamburg Open
Призовой фонд 2 219 670 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Уго Умбер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)
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