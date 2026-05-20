Хачанов проиграл во втором круге турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Уго Умберу во втором круге турнира в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу Умбера. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

15-я ракетка мира Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету 34-й ракетки мира Умбера семь эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира француз сыграет Игнасио Бусе (Перу, Q).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Bitpanda Hamburg Open

Призовой фонд 2 219 670 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)

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