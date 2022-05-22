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Сегодня, 21:57

Карацев в пяти сетах проиграл Карабелли в первом круге «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл аргентинцу Уго Карабелли в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 4 часа 17 минут и завершился со счетом — 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10).

Карацев сделал 3 эйса, 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12 попыток. На счету Карабелли 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 попыток.

Матч стал первым в истории «Ролан Гаррос», где был разыгран решающий тай-брейк до 10 очков.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Карабелли встретится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Камило Уго Карабельи (Аргентина, Q) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5)

Roland Garros
Аслан Карацев
2
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