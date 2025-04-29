Теннис
29 апреля, 14:57

Хачанов проиграл Томми Полу в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Томми Полу в третьем круге «мастерса» в Мадриде — 3:6, 6:3, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Хачанов сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету американца 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Пола станет победитель пары Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 30).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США, 11) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:3, 3:6, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Александр Мюллер (Франция) — 6:3, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Денис Шаповалов (Канада, 29) — 6:3, 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
