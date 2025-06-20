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Карен Хачанов — Томас-Мартин Этчеверри: трансляция матча турнира АТР в Халле

Карен Хачанов и Томас-Мартин Этчеверри проведут матч в 1/4 финала турнира в Халле 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри в четвертьфинале турнира ATP в Халле (Германия) в пятницу, 20 июня. Начало — после 17.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Этчеверри с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Ход встречи по геймам и результат игры Хачанов — Этчеверри можно отслеживать в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 22-я ракетка мира. На пути к четвертьфиналу Карен обыграл бельгийца Зизу Бергса (7:5, 6:3) и канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 1:6, 6:3).

25-летний Этчеверри занимает 63-е место в рейтинге ATP. По ходу турнира Томас-Мартин выиграл у испанца Педро Мартинес-Портеро (6:1, 6:3) и россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:7, 7:6).

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Теннис
Карен Хачанов
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