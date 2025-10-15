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Хачанов сыграет со Штруффом во втором круге турнира в Алма-Ате

Руслан Минаев

Определился соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате.

Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, который на старте турнира победил американца Маккензи Макдональда — 2:6, 6:3, 6:4.

Матч Хачанова и Штруффа состоится 16 октября.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 055 255 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:4

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Карен Хачанов
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