Хачанов сыграет со Штруффом во втором круге турнира в Алма-Ате

Определился соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате. Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, который на старте турнира победил американца Маккензи Макдональда — 2:6, 6:3, 6:4. Матч Хачанова и Штруффа состоится 16 октября. Алма-Ата (Казахстан) Турнир ATP Almaty Open Призовой фонд 1 055 255 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:4