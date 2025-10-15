Хачанов сыграет со Штруффом во втором круге турнира в Алма-Ате
Определился соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате.
Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, который на старте турнира победил американца Маккензи Макдональда — 2:6, 6:3, 6:4.
Матч Хачанова и Штруффа состоится 16 октября.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 055 255 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:4
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