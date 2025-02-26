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Карен Хачанов — Стефанос Циципас: трансляция матча турнира ATP в Дубае

Карен Хачанов и Стефанос Циципас сыграют во 2-м круге турнира ATP в Дубае 26 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) в среду, 26 февраля. Начало встречи — не ранее 19.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Циципас с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Отслеживать ход по геймам и узнать результат игры Хачанов — Циципас можно в матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 24-я ракетка мира, в первом круге Карен обыграл британца Даниэля Эванса (6:1, 6:3).

26-летний Циципас занимает 11-ю строчку мирового рейтинга, грек на предыдущей стадии выиграл у итальянского теннисистка Лоренцо Сонего (7:6, 6:3).

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Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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