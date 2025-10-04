Карен Хачанов и Шан Цзюньчэн сыграют во втором круге турнира в Шанхае 4 октября

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с китайцем Шан Цзюньчэнем во втором круге турнира ATP в Шанхае (Китай) в субботу, 4 октября. Встреча начнется ориентировочно в 15.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Цзюньчэн с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во ВКонтакте. Кроме того, эфир проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов — Цзюньчэн можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 10-я ракетка мира. Карен прошел во второй круг без стартовой игры.

20-летний Цзюньчэн занимает 237-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Шанхае Шан выиграл у американца Александра Ковачевича (6:4, 3:6, 6:3).