Карен Хачанов — Шан Цзюньчэн: трансляция матча ATP в Шанхае онлайн
Карен Хачанов и Шан Цзюньчэн сыграют во втором круге турнира в Шанхае 4 октября
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с китайцем Шан Цзюньчэнем во втором круге турнира ATP в Шанхае (Китай) в субботу, 4 октября. Встреча начнется ориентировочно в 15.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Цзюньчэн с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во ВКонтакте. Кроме того, эфир проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов — Цзюньчэн можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».
29-летний Хачанов — 10-я ракетка мира. Карен прошел во второй круг без стартовой игры.
20-летний Цзюньчэн занимает 237-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Шанхае Шан выиграл у американца Александра Ковачевича (6:4, 3:6, 6:3).
