Хачанов проиграл 237-й ракетке мира Шану во втором круге турнира в Шанхае

10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира в Шанхае — 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча длилась 1 час 43 минуты. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Шан занимает 237-е место в мировом рейтинге. В следующем круге он сыграет против португальца Нуну Боржеша.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия, 9) — 7:6 (7:3), 6:3