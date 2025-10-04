Теннис
Сегодня, 17:20

Хачанов проиграл 237-й ракетке мира Шану во втором круге турнира в Шанхае

Алина Савинова
Карен Хачанов.
Фото Reuters

10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира в Шанхае — 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча длилась 1 час 43 минуты. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Шан занимает 237-е место в мировом рейтинге. В следующем круге он сыграет против португальца Нуну Боржеша.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия, 9) — 7:6 (7:3), 6:3

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер вышел в третий круг турнира в Шанхае
Медведев отдал всего два гейма Сврчину во втором круге «мастерса» в Шанхае
У Рублева кошмарная серия поражений. Теперь вылетел от 173-й ракетки мира
Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае
Де Минаур вышел в третий круг турнира в Шанхае
    • Синнер вышел в третий круг турнира в Шанхае

