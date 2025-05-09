Теннис
9 мая, 10:30

Карен Хачанов — Роман Андрес Бурручага: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Риме

Хачанов сыграет с Бурручагой во втором круге турнира в Риме 9 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Романом Андресом Бурручагой во втором круге турнира в Риме в пятницу, 9 мая. Начало — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Бурручага с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 24-я ракетка мира. 23-летний Бурручага занимает 135-е место в рейтинге ATP.

Это будет первая встреча соперников.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

