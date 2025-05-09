Теннис
9 мая, 14:53

Хачанов вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу во втором круге «мастерса» в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут.

На счету 24-й ракетки мира Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойтов из 10. 135-я ракетка мира Бурручага 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Хачанов сыграет с итальянцем Франческо Пассаро, который победил болгарина Григора Димитрова (7:5, 6:3).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 23) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) — 6:4, 5:7, 6:1

Франческо Пассаро (Италия, WC) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 7:5, 6:3

Артюр Фис (Франция, 13) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
