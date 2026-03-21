Хачанов обыграл Агута и вышел в третий круг турнира в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов переиграл испанца Роберто Баутиста Агута в матче второго круга турнира в Майами — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 14 минут. 29-летний россиянин подал 6 раз навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет.
Следующий соперник Хачанов определится в матче Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Лучано Дардери (Италия, 17).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 14) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 6:3
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