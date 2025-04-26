Хачанов и Опелка сыграют во втором круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Райлли Опелкой во втором круге турнира ATP в Мадриде (Испания) в субботу, 26 апреля. Встреча начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

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Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов— Опелка можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 25-я ракетка мира, Карен стартует на турнире в Мадриде со второго круга. 27-летний Опелка занимает 103-е место в мировом рейтинге, в первом круге Райлли выиграл у австралийца Ринки Хидзикаты (7:5, 7:5).