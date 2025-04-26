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Хачанов обыграл Опелку и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Райлли Опелкой во втором круге «мастерса» в Мадриде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Хачанов сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Опелки 17 подач навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Жоау Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США, 11).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 24) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Теннис
Карен Хачанов
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