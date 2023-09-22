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Хачанов: «Я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о состоянии своего здоровья после выхода в четвертьфинал турнира в Чжухае.

«Я последний раз играл на US Open, но это был сложный турнир после травмы, полученной на «Ролан Гаррос», и для меня было очень важно войти в ритм и начать играть, — цитирует Хачанова сайт ATP. — Я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я стремился найти свою игру, обрести форму, и сейчас для меня очень важно играть матчи и быть конкурентоспособным».

27-летний россиянин на US Open-2023 в первом круге проиграл американцу Майклу Ммо со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

Во втором круге турнира в Чжухае Хачанов обыграл австралийца Алекса Болта (6:4, 6:4). Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд.

Теннис
Карен Хачанов
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