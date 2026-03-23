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Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в третьем круге «мастерса» в Майами. Он уступил 20-летнему Мартину Ландалусе из Аргентины со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

«Честно, не знаю. Такие матчи, к сожалению, бывают: с самого начала не заладилось. Пытался найти игру, ритм, но не получалось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке», — сказал Хачанов в интервью каналу «Больше!».

По словам россиянина, в этой игре он не смог выйти даже на средний уровень.

«Не смог найти даже тот минимальный, средний уровень, который я знаю, что могу показать, чтобы перебороть и выиграть. Поэтому да — расстроен», — подчеркнул Хачанов.

«Я понимал, что ему терять нечего. Он вышел свободный. Когда соперник играет раскрепощенно, а у тебя самого ничего не получается — это дополнительно давит», — объяснил Карен.

В четвертом круге турнира Ландалусе сыграет против американца Себастьяна Корды.

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Теннис
Карен Хачанов
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