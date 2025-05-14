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14 мая 2025, 18:33

Хачанов: «Алькарас в матче был как «Реал»? Тогда я как «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (3:6, 6:3, 5:7) в четвертом круге «мастерса» в Риме.

— У меня нет сожалений и разочарования. Гораздо обиднее, когда ты чувствуешь, что провёл матч на низком уровне, когда сам много ошибался, когда дал себе слабину ментально или проиграл более слабому сопернику с более низким рейтингом. Так что игра с Карлосом — это радость от качества игры и ощущения, что я выложился на все сто. Также у меня есть понимание, что улучшить и как выигрывать такие матчи, — приводит слова Хачанова Telegram-канал Дмитрия Егорова «Едим теннис».

— Во время стрима один из болельщиков задал вопрос: «Если Алькарас в этом матче как «Реал» (Карлос болеет за «Мадрид»), то какой клуб сегодня Хачанов?» Переадресую вопрос тебе.

— Интересно. Я сам болельщик «Реала», кстати, хоть и не сумасшедший фанат. Но если Карлос — «Реал», то я был сегодня как «Манчестер Сити».

Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP 1000 в Риме. В четвертьфинале он победил британца Джека Дрейпера (6:4, 6:4).

Источник: Едим теннис
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Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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