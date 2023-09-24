Хачанов — о победе над Макдональдом: «Это было очень тяжело. Я отставал с самого начала»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом в четвертьфинале турнира в Чжухае (4:6, 6:4, 6:4).

«Это было очень тяжело, — цитирует Хачанова сайт ATP. — Я отставал с самого начала, а он вел матч. Я должен был стараться давить и прикладывать все силы, чтобы изменить ритм и ход матча, и я думаю, что во втором сете при счете 4:4 я смог дожать Маккензи и взять второй сет. Это придало мне дополнительную уверенность в третьем сете».

Хачанов вышел в свой третий полуфинал в этом сезоне. За выход в финал он поборется с Себастьяном Корда (США).