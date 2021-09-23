Карен Хачанов проиграл 101-й ракетке мира во втором круге турнира в Метце
16:45
Россиянин Карен Хачанов проиграл теннисисту из Германии Петеру Гойовчику (3:6, 6:7 (2:7)) во втором круге одиночного разряда турнира в Метце. Немец занимает 101-е место в рейтинге ATP, Хачанов — 27-е.
Встреча длилась 1 час 25 минут. Соперник Гойовчика в четвертьфинале определится в матче Алекс де Минаур (Австралия) — Маркос Хирон (США).
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петер Гойовчик (Германия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (7:2)
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