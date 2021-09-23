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Карен Хачанов проиграл 101-й ракетке мира во втором круге турнира в Метце

16:45
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Россиянин Карен Хачанов проиграл теннисисту из Германии Петеру Гойовчику (3:6, 6:7 (2:7)) во втором круге одиночного разряда турнира в Метце. Немец занимает 101-е место в рейтинге ATP, Хачанов — 27-е.

Встреча длилась 1 час 25 минут. Соперник Гойовчика в четвертьфинале определится в матче Алекс де Минаур (Австралия) — Маркос Хирон (США).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (7:2)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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