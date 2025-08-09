Хачанов признался, что чувствует усталость после финала в Торонто: «Немного в состоянии зомби»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своем физическом состоянии после финала турнира в Торонто.

В решающем матче «мастерса» 29-летний спортсмен уступил американцу Бену Шелтону (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). После выступления на турнире в Торонто россиянин поднялся на 12-е место в рейтинге АТР.

«Больше всего, наверное, чувствую усталость. Именно из-за того, что финал закончили поздно, пока все доделали, пока приехали в отель, собирался. Лег спать в 3:30 утра. Помимо того, что был тяжелый матч, финал и все такое прочее, думаю, сон — это, наверное, основное. Сейчас немножко в таком состоянии зомби», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

Хачанов также сыграет на «мастерсе» в Цинциннати. Во втором круге он встретится с французом Валентеном Руае. Матч между ними состоится в воскресенье, 10 августа.