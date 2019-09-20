Карен Хачанов: «Пока что я не справляюсь с ответственностью»

Россиянин Карен Хачанов после поражения от португальца Жоау Соузы во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (6:7 (2:7), 4:6) отметил, что ему не всегда удается справляться с ответственностью, которая вызывается большими ожиданиями от него. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

— Чем выше ты становишься, тем больше от себя ждешь, — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира. — Это ожидание в большинстве случаев и мешает. Думаешь, что ты девятый в мире, или восьмой, десятый — неважно. Ждешь, что будешь выигрывать, люди все ждут. Эта ответственность, которая на тебе лежит — пока что я с ней не справляюсь.

В июле я начал работать с Колей Давыденко. У него были такие ситуации. По-моему, у всех были такие ситуации, когда проигрываешь турниры подряд, все матчи, начинается эта неуверенность, и в голове какие-то мысли, которые тебе мешают и вносят сомнения, когда выходишь на корт. Сомневаешься, не знаешь, куда бить. Когда думаешь об этом, все идет против тебя. Поэтому сейчас работаем с Колей, сотрудничаем параллельно с моим основным тренером, с которым тоже продолжаем работать. Надеюсь, это поможет.