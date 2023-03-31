Хачанов о матче с Медведевым: «Будет непросто, потому что мы хорошие друзья»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о предстоящей встрече с соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

«Мы выросли вместе, и каждый раз, когда я играю против Даниила или Андрея Рублева, это непросто, потому что мы хорошие друзья за кортом, — цитирует Хачанова ATP. — Но на корте мы соперники. Мы играли в Аделаиде в этом году, и Даниил обыграл меня довольно уверенно, так что я постараюсь подойти к полуфинальному матчу по-другому».

Полуфинальный матч между Медведевый и Хачановым пройдет сегодня, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск. Счет в личных встречах 3:1 в пользу Даниила.