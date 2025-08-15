Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

15 августа, 18:03

Хачанов — о снятии с матча в Цинциннати: «Боялся рисковать за 10 дней до US Open»

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов извинился перед болельщиками за то, что ему пришлось сняться с матча четвертого круга «мастерса» в Цинциннати против немца Александра Зверева.

Во втором сете при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения встречи. Первый сет выиграл Зверев — 7:5.

«Привет, ребята. Хотел просто быстро рассказать вам о вчерашнем матче против Александра Зверева. Впервые в карьере снялся с матча и не чувствую себя из-за этого счастливым. Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз меня беспокоила в этом году, и боялся рисковать и пытаться продолжать, особенно за десять дней до Открытого чемпионата США. Извиняюсь перед всеми, кто пришел вчера вечером посмотреть и поддержать!» — написал Хачанов в своих соцсетях.

Андрей Рублев.Рублев вышел на Алькараса, у Хачанова — травма. В четвертьфинале Цинциннати — только один россиянин

29-летний спортсмен отметил, что считает «мастерс» в Цинциннати одним из лучших турниров в АТР-туре на данный момент.

24 августа в Нью-Йорке стартует US Open-2025, который продлится до 7 сентября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер — о своей карьере: «Я просто хочу выжать из себя все возможное»

Рублев — о тренере Мартине: «После Рима наши пути разошлись»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости