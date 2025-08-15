Хачанов — о снятии с матча в Цинциннати: «Боялся рисковать за 10 дней до US Open»

Российский теннисист Карен Хачанов извинился перед болельщиками за то, что ему пришлось сняться с матча четвертого круга «мастерса» в Цинциннати против немца Александра Зверева.

Во втором сете при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения встречи. Первый сет выиграл Зверев — 7:5.

«Привет, ребята. Хотел просто быстро рассказать вам о вчерашнем матче против Александра Зверева. Впервые в карьере снялся с матча и не чувствую себя из-за этого счастливым. Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз меня беспокоила в этом году, и боялся рисковать и пытаться продолжать, особенно за десять дней до Открытого чемпионата США. Извиняюсь перед всеми, кто пришел вчера вечером посмотреть и поддержать!» — написал Хачанов в своих соцсетях.

29-летний спортсмен отметил, что считает «мастерс» в Цинциннати одним из лучших турниров в АТР-туре на данный момент.

24 августа в Нью-Йорке стартует US Open-2025, который продлится до 7 сентября.