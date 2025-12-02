Карен Хачанов: «Мне все время нужно играть, как в середине прошлого сезона»

Российский теннисист Карен Хачанов обозначил главную цель на следующий сезон — пробиться на Итоговый чемпионат ATP. В интервью «СЭ» и «Известиям» спортсмен подчеркнул, что для этого ему необходимо сохранять стабильность на протяжении всего года.

«У меня была и остается эта цель — не только на следующий сезон, но и вообще на ближайшие годы. Я уже попадал в первую десятку рейтинга, зашел туда в минувшем сезоне спустя несколько лет. Да, зашел ненадолго, но всегда был рядом с топ-10. Так что тут вопрос в том, как играть для этого: более стабильно, но при этом имея те же большие результаты, которые у меня были в 2025 году. Как у меня все шло в середине сезона — так, грубо говоря, надо играть весь сезон. Это реально. И эту задачу я ставлю перед собой», — заявил Хачанов.

В 2025 году Хачанов завершил сезон на 18-м месте в рейтинге ATP, отметившись выходом в четвертьфинал Уимблдона и в финал «мастерса» в Торонто.