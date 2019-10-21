Карен Хачанов: «Обидно проигрывать на турнире, где ты являешься действующим победителем»

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал выступление на «ВТБ Кубке Кремля». В четвертьфинале он проиграл итальянцу Андреасу Сеппи.

— Разумеется, я разочарован этой неудачей, всегда обидно проигрывать, особенно на турнире, где ты являешься действующим победителем, — цитируют «Известия» Хачанова. — Много факторов привело к такому результату. В первую очередь отметил бы подачу. В прошлом году я на Кубке Кремля точно подавал 75-80%. Когда подача идет, это значительно облегчает игру. Но в этот раз я всё это делал значительно хуже. А с таким соперником, как Сеппи, это чревато серьезными проблемами. Что и произошло в нашем матче.