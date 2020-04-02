Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал отмену Уимблдона.

1 апреля организаторы Уимблдона приняли решение отменить турнир.

— Очень расстроен, что не придется в этом году сыграть на Уимблдоне, — написал Хачанов в Twitter. — Но здоровье каждого человека — главный приоритет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.