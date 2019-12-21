Российский теннисист Карен Хачанов высказался по поводу ситуации с санкциями ВАДА. 9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

— Честно говоря, не хочу отвечать на этот вопрос, потому что многие вещи еще непонятны, не решены. Жаль, что это опять и опять происходит против России, — приводит слова Хачанова журналист Реем Абуллейл в Twitter. — Нам не дают возможности выступать, но я надеюсь, позднее мы обсудим эту ситуацию, когда она станет более ясной, когда после всех апелляций нам однозначно запретят играть.