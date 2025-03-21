Карен Хачанов и Ник Кирьос встретятся в матче турнира ATP в Майами

Россиянин Карен Хачанов и австралиец Ник Кирьос встретятся в матче второго круга турнира ATP в Майами (США) в пятницу, 20 марта. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Кирьос с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В первом круге «мастерса» в Майами на хардовом покрытии в Майами Кирьос обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 3:6, 6:3, 6:4, а Хачанов стартует со второго раунда. Победитель матча в третьем круге встретится с болгарином Григором Димитровым или Федерико Синой из Италии.