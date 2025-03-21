Хачанов победил Кирьоса на турнире в Майами, выиграв второй сет со счетом 6:0
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге «мастерса» в Майами — 7:6 (7:3), 6:0.
Игра продолжалась 1 час 19 минут.
Хачанов сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кирьоса 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 22) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:0
Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Кантен Алис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — 6:4, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 14) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:1, 6:4