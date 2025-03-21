Теннис
21 марта, 20:57

Хачанов победил Кирьоса на турнире в Майами, выиграв второй сет со счетом 6:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге «мастерса» в Майами — 7:6 (7:3), 6:0.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Хачанов сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кирьоса 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 22) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:0

Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Кантен Алис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — 6:4, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 14) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:1, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
Ник Кирьос
  • Dexterous

    Ник больше для смеха уж давно, или для работы в качестве комментатора. Какой там ему турнир…

    21.03.2025

  • TokTram_

    Вполне дело для завершающего карьеру. Или завершившего.

    21.03.2025

  • TokTram_

    Отлично. Иначе бы Карену впору было бы повторять фразу Бублика про Тима.

    21.03.2025

  • hant64

    Ник хотя бы победу над Макдональдом одержал позавчера, первую за 2,5 года. И то вперёд. Но что он вернётся в тур полноценно, не верится совсем.

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Кирьос даже подать сильно не может, грех был его не обыграть.

    21.03.2025

  • Sobakin94

    Замечательно Карен опустил этого болтуна, а то он трепался слишком много в последние месяцы.

    21.03.2025

  • Алехандрохорс

    Карену поздравления. Нику - здоровья. Тур без него кисловат, да и позиция 2200-ая где-то в рейтинге это не дело).

    21.03.2025

    Даниил Медведев — Хауме Мунар: трансляция матча турнира ATP в Майами

    Медведев проиграл 56-й ракетке мира Мунару во втором круге турнира в Майами

