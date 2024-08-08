Хачанов сыграет с Арнальди в 1/16 финала турнира в Монреале 8 августа

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с итальянцем Маттео Арнальди в 1/16 финала турнира в Монреале в четверг, 8 августа. «Мастерс» проходит на кортах теннисного комплекса Uniprix Stadium. Ориентировочное время начала — после 19.30 по московскому времени.

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В первом круге «тысячника» представитель России победил канадца Габриэля Диалло в двух сетах — 6:4, 6:4. В 1/32 финала турнира в Канаде итальянский теннисист обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

«Мастерс» в Канаде стартовал 6 августа и завершится 12 августа.

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