Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:00

Карен Хачанов — Маркос Гирон: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Хачанов сыграет с Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Маркосом Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 08.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Гирон с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 25-ая ракетка мира. 31-летний Гирон занимает 47-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае россиянин вылетел в третьем круге, уступив Григору Димитрову в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Популярное видео
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости