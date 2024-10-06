Хачанов сыграет с Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Маркосом Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 08.30 по московскому времени.

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28-летний Хачанов — 25-ая ракетка мира. 31-летний Гирон занимает 47-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае россиянин вылетел в третьем круге, уступив Григору Димитрову в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6.

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