Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:08

Хачанов проиграл Гирону во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов уступил американцу Маркосу Гирону во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. 25-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки мира Гирона — 8 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Гирон вышел в третий круг и встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Давид Гоффен (Бельгия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркос Гирон (США) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:4, 6:3

Карен Хачанов
Читайте также
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Трусова подстриглась под каре
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
В Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе введен режим техногенной ЧС
Популярное видео
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости