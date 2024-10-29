Хачанов на тай-брейке обыграл О'Коннелла и пробился во второй круг «мастерса» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах победил австралийца Кристофер О'Коннелла в первом круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).
Встреча продлилась 2 часа 25 минут. Хачанов десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. У австралийца 17 эйсов, одна двойная и два реализованных брейка из семи.
Во втором круге соревнований Хачанов встретится с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, LL) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)
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