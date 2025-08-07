Хачанов: «Это был очень тяжелый с точки зрения психологии и физиологии матч»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Торонто (6:3, 4:6, 7:6 (7:4)).

«Мне пришлось поднять свой уровень. Это был очень тяжелый с точки зрения психологии и физиологии матч. Поэтому я очень рад победе после нескольких легких поражений от него в последние годы. Сегодня была очень напряженная игра. Я отставал на матчбол, и если бы мяч коснулся сетки и упал за ее пределы, мы бы сейчас не разговаривали», — приводит официальный сайт ATP слова Хачанова.

Хачанов ранее потерпел трип подряд поражения от Зверева, выиграв в общей сложности всего 14 геймов.

В финале Хачанов сыграет против победителя матча Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2).