5 августа, 10:19

Хачанов — о выходе в полуфинал «мастерса» в Торонто: «Очень рад и горжусь»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Микельсеном в четвертьфинале турнира в Торонто.

Россиянин выиграл в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:3).

Карен Хачанов.Хачанов пробился в полуфинал канадского «мастерса». Вырвал победу у американца

«Очень напряженный, очень конкурентный матч. У меня было некоторое преимущество, но внезапно я оказался в проигрышной позиции. Мне пришлось отыгрывать сетбол на своей подаче.

В теннисе всегда бывают моменты, когда ты пытаешься преодолевать. Важно, как ты психологически выходишь из этой ситуации, поэтому очень рад и горжусь тем, что смог завершить матч во втором сете», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Карен Хачанов
