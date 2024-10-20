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Хачанов — о титуле в Алматы: «Много эмоций, я чувствую облегчение и очень счастлив»

Руслан Минаев
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Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу в финале турнира в Алматы. В матче за титул россиянин победил канадца Габриэла Диалло (6:2, 5:7, 6:3).

«Много эмоций, я чувствую облегчения и очень счастлив. Нельзя ожидать, что финал будет легким и без напряжения, но так и было до счета 6:2, 4:2. Потом соперник расслабился, стал чаще бить и внезапно перевернул ход матча», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

Россиянин завоевал седьмой титул ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира в Дохе.

Карен Хачанов
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