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15 апреля, 15:00

Карен Хачанов — Кэмерон Норри: трансляция матча турнира ATP в Барселоне

Хачанов и Норри сыграют в первом круге турнира в Барселоне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Карен Хачанов и британец Кэмерон Норри сыграют в первом круге турнира ATP в Барселона (Каталония) во вторник, 15 апреля. Начало матча — ориентировочно в 18.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Хачанов — Норри с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Узнать результат игры Хачанов — Норри можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 27-я ракетка мира. 29-летний Норри занимает 88-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Карен Хачанов
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