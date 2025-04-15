Хачанов одержал победу над Норри и вышел во второй круг турнира в Барселоне
Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах победил британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Барселоне — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 19 минут. Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Следующим соперником 28-летнего россиянина станет Хауме Мунар из Испании.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
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