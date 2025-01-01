Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Нисикори на старте турнира в Гонконге
Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.
19-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 106-й ракетки мира Нисикори 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале турнира 35-летний теннисист сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кеи Нисикори (Япония, WC) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 7:5
Новости