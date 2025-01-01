Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:05

Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Нисикори на старте турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.

19-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 106-й ракетки мира Нисикори 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира 35-летний теннисист сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нисикори (Япония, WC) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
Кей Нисикори
Читайте также
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Назван топ-10 свадеб мировых звезд спорта в 2024 году
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джокович и Кирьос не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости