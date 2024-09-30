Карен Хачанов

Хачанов и Алькарас играют в четвертьфинале турнира ATP в Пекине

Россиянин Карлос Алькарас и испанец Карлос Алькарас играют в матче четвертьфинала турнира ATP в Пекине (Китай). Игра началась в 11.10 по московскому времени.

В прямом эфире встречу можно смотреть по этой ссылке. Трансляция доступна без блокировщика рекламы.

В предыдущих раундах Хачанов победил испанца Роберто Карбальеса Баэну (6:4, 6:4) и аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). Алькарас одолел Джованни Мпеши-Перрикара (6:4, 6:4) и Таллона Грикспура (6:1, 6:2).

Алькарас является третьей ракеткой мира, а Хачанов занимает в рейтинге ATP 27-е место. В предыдущий раз соперники встречались в 2023 году на турнире в Мадриде. Тогда победу со счетом 6:4, 7:5 одержал Алькарас.