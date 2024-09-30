Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:10

Карен Хачанов — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча турнира ATP

Хачанов и Алькарас играют в четвертьфинале турнира ATP в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Карлос Алькарас и испанец Карлос Алькарас играют в матче четвертьфинала турнира ATP в Пекине (Китай). Игра началась в 11.10 по московскому времени.

В прямом эфире встречу можно смотреть по этой ссылке. Трансляция доступна без блокировщика рекламы.

В предыдущих раундах Хачанов победил испанца Роберто Карбальеса Баэну (6:4, 6:4) и аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). Алькарас одолел Джованни Мпеши-Перрикара (6:4, 6:4) и Таллона Грикспура (6:1, 6:2).

Алькарас является третьей ракеткой мира, а Хачанов занимает в рейтинге ATP 27-е место. В предыдущий раз соперники встречались в 2023 году на турнире в Мадриде. Тогда победу со счетом 6:4, 7:5 одержал Алькарас.

Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости