Хачанов проиграл Алькарасу в 1/4 финала турнира в Пекине, испанец встретится с Медведевым
Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Пекине — 5:7, 2:6.
Матч длился 1 час 37 минут. 27-я ракетка мира сделал за игру 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. У 3-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Алькарас вышел в полуфинал турнира в Китае и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил итальянца Флавио Коболли.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:5, 6:2
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