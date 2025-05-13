Теннис
13 мая, 14:41

Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «мастерса» в Риме

Алина Савинова
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме.

В матче четвертого круга 28-летний спортсмен в трех сетах уступил 3-й ракетке мира Карлосу Алькарасу — 3:6, 6:3, 5:7. Встреча длилась 2 часа 30 минут.

За игру Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету испанца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Карен Хачанов.Хачанов дал бой Алькарасу — испанец с огромным трудом прошел в четвертьфинал Рима

Алькарас в четвертьфинале «мастерса» в Риме сыграет против британца Джека Дрейпера, который в четвертом раунде победил француза Корентена Муте.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:3, 3:6, 7:5

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Корантен Муте (Франция) — 1:6, 6:4, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
  • Иван Берлиоз

    у Хачанова одни иллюзии-якобы чуть-чуть не обыграл Карлитоса....

    14.05.2025

  • ValeraK

    Эх, не опять, а снова! ))

    13.05.2025

  • rusfеd 2.0

    куда делся прошлогодний Алькарас? это ж вообще ни о чем как сказал Баутиста, Алькарас должен определиться с приоритетами в жизни: либо сравниться в величии с Надалем, либо тусить на Ибице

    13.05.2025

  • imperiasporta

    Говрю же ,что теннисисты они так себе ,ни о чём А зарабатывают они или нет, мне по барабану. Я сказал,что они чисто заработать копейку. Какие им бонусы ? Особенно в большом шлеме !!

    13.05.2025

  • Черемисин57

    Браво, Карен Хачанов! На равных сражался с 3ей ракеткой мира!! Спасибо ему за игру!!!

    13.05.2025

  • За спорт!

    Исправили, не прошло и часа.

    13.05.2025

  • За спорт!

    Я понять не могу, Диана играет с Паолини, а на СЭксе со второго сета стоит перенес?н, хотя сч?т меняется.

    13.05.2025

  • объективный Артём =)

    скорее - не вступаю в дискуссии по предмету, так как не пристально слежу. Не хочется ударить в грязь лицом)

    13.05.2025

  • hant64

    А тебя не смущает, что они профессионалы, и смысл этой профессии, как и любой другой - зарабатывать деньги. А уж зарабатывают они несопоставимо с простыми смертными. Титулы - это бонус, который тоже не хило оплачивается.

    13.05.2025

  • spartsmen

    Упорно. Молодец.

    13.05.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Как-бы сказали наши специалисты, не хватило яиц...

    13.05.2025

  • За спорт!

    Молодец Карен, поборолся.

    13.05.2025

  • imperiasporta

    Надежда умирает последней, правда Наденька ?! Так сказал Ленин. А если серьёзно, то разве были ли хоть когда-то шансы у Хачанова или Рублёва что-то серьёзное выиграть ? Так себе теннисисты. Катаются по миру чисто коппейку на жизнь заработают беспорно,но выиграть серьёзное НИКОГДА

    13.05.2025

  • Иван Л.

    А теперь танчик завёлся и сравнял)

    13.05.2025

  • hant64

    Пока там ничего интересного, колобок просто выносит танчика).

    13.05.2025

  • nikola mozaev

    Хачанову респект за борьбу и потрясающую самоотдачу в матче с Алькарасом. Жаль, что не додавил испанца в первом сете.

    13.05.2025

  • shur

    Эх жаль! А надежда была!

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Пор а идти проверять сможет ли танчик переехать колобка)

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Конечно, это была версия Алька-двас) Но Карен, по любому играл здорово, ну немалую часть матча, скажем так. Последний гейм - да, просто наглядно.Карлос взвинтил игру, а Хачанов не смог просто ничего, кроме блестящего укороченного.

    13.05.2025

  • да-проиграл,но всетаки борьбу навязал. короче-скажу ка я КАРЕНУ.... СПАСИБО за игру,АЛЬКАРАС повыше классом будет,следует это признать

    13.05.2025

  • Алехандрохорс

    Зажег Карен огонёк надежды на сенсацию и сам же его и пригасил в последний момент. Печалька...

    13.05.2025

  • hant64

    Ты ж говорил, что на теннисных ветках не пишешь)).

    13.05.2025

  • hant64

    Да уж, выдали матч друзья-соперники. И вот именно в последнем гейме проявилась разница между топовым теннисистом и хорошим, но не топовым - Хачанов капнул, а Алькарас просто по чемпионски сделал брейк. Но бился Хачанов на равных, правда, не в последнюю очередь из-за кошмарного количества у Карлитоса невынужденных, 46 на 30 геймов многовато, полтора розыгрыша в каждом гейме он дарил Карену.

    13.05.2025

  • Atoms

    Карен показал хороший теннис, но этого маловато, чтоб обыграть Карлитоса, хотя шанс был. Карлитос сейчас - это полАлькараса прошлогоднего и обыгрывать его можно.

    13.05.2025

  • krinf15

    Эх, ма, опять Карену чуток для победы не хватило! Пожалуй, в этом предложении - суть всей его теннисной карьеры! Увы...

    13.05.2025

  • объективный Артём =)

    Эх, испугался Каренчик возможности выиграть у самого Карлитоса..... жаль

    13.05.2025

    Алькарас: «Невероятно одержать победу в концовке у такого серьезного соперника, как Хачанов»

