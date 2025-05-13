Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме.

В матче четвертого круга 28-летний спортсмен в трех сетах уступил 3-й ракетке мира Карлосу Алькарасу — 3:6, 6:3, 5:7. Встреча длилась 2 часа 30 минут.

За игру Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету испанца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Алькарас в четвертьфинале «мастерса» в Риме сыграет против британца Джека Дрейпера, который в четвертом раунде победил француза Корентена Муте.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:3, 3:6, 7:5

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Корантен Муте (Франция) — 1:6, 6:4, 6:3